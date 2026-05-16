プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。ユニフォーム姿でのダンスを披露した。ミニ丈ユニからおへそチラリ渡辺さんは、サッカーのユニフォームとデニムを合わせたコーデで踊るリール動画を投稿。インスタグラムに投稿された動画では、丈が短めで黄色地に襟と袖が緑のデザインになったサッカーブラジル代表のサッカーユニフォームとデニムを