◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・村松開人内野手が今季初の猛打賞となる３安打５打点の大活躍で、打のヒーローをさらった。初回に先制三塁打を放つと、３回に２号２ラン。７回に適時二塁打でサイクル安打に王手をかけた。単打を残し、８回２死満塁で第５打席。右翼席から「サイクル安打、村松！」と期待を込めた声援が続いた。フルカウントから低めを見極め、押し出し四球。史上７４