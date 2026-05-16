◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）ＤｅＮＡは連敗で再び勝率５割に後退。３位・巨人との差は２ゲームに広がった。３―３で迎えた７回に、今季開幕から中継ぎで１４試合・１４イニング無失点の中川虎大投手が登板。しかし、２本の安打で招いた１死一、三塁からダルベックの投ゴロを本塁に送球も野選に。今季初失点が決勝点となり、初黒星を喫した。中川虎とチームにとっては不運な打球も多く、