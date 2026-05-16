ミニトマトで作る満足副菜 加熱せずにそのまま食べられる「ミニトマト」は、あと1品ほしいときに役立つ便利野菜。今回は、そんなミニトマトで作る簡単副菜レシピをご紹介。 バジルの風味香るおしゃれ副菜卵とあわせて彩りバツグン！スイーツ感覚で味わえるエリンギと相性ばっちり1パック買っても安心！ 一人暮らしの場合、レタスやキャベツを1玉買うのはなかなかハードルが高いですが、ミニトマト1パックなら気軽に消費できそう