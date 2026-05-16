◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天の柴田大地投手（２８）がプロ初セーブを挙げた。１点リードの９回２死満塁からマウンドへ。カウント１―１から近藤を真ん中低め、１４４キロのスプリットで一ゴロに仕留めた。チームの窮地を救う投球でプロ初セーブをマーク。気迫あふれるスタイルで投げきった右腕は「皆さんもドキドキしてたと思うんですけど、僕は５倍ドキドキしてマウンドに行った。