◇パ・リーグ楽天4―2ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル最強パーク）楽天の柴田大地投手（28）が3―4の9回2死満塁で救援し、プロ初セーブ。「緊張したけど、抑えるしかないと腹をくくって投げた。投げる前に（同学年の村林）一輝が“もうやるしかねえから”みたいな感じで言ってくれて、そういう言葉掛けが本当に助かりましたね」と振り返った。2連投中の守護神・藤平がベンチ入りを外れ、9回に登板した加治屋