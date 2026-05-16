藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は16日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で1日目が指され、午後6時半、後手・糸谷が48手目を封じて終了した。戦型は矢倉。藤井が雁木（がんぎ）から中住まい、糸谷は矢倉に自陣を囲い、本格的な開戦前に指し掛けるスローペースとなった。第1局で初手から2手連続、1筋の歩を突いた糸谷の作戦に注目が集まった。その指し手が