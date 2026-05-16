2022年からロンドンでスタートした舞台「となりのトトロ」ーー。音楽家の久石譲が発案したことでも話題になったこの舞台で、メイとサツキの父親役を演じているのが愛知県出身の田渕大（たぶち・だい）さんだ。【写真でみる】舞台『となりのトトロ』を上演中のジリアン・リン・シアター大学卒業後、11歳で初めて渡ったイギリスに“俳優”として戻ってきた田淵さん。異国の地での俳優生活は、言葉だけではなく文化の壁も立ちはだかっ