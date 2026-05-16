結婚式って、ふたりのためのものですよね。それをここまで自分都合で進めてくる義姉の行動力、ある意味すごいです…。夫が義姉を止められるかどうかが、この結婚の大きな分かれ道になってくるかもしれません。妻が不安を口にしたことで、夫はようやく現実と向き合えるでしょうか？>>【まんが】うちの子をリングガールにして！(ウーマンエキサイト編集部)