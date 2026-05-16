サントリー―大阪B第1セット、スパイクを放つ大阪B・西田＝横浜アリーナバレーボールの大同生命SVリーグ男子プレーオフは16日、横浜アリーナで2戦先勝方式の決勝第2戦が行われ、大阪B（レギュラーシーズン2位）が昨季覇者サントリー（同1位）を3―2で破って1勝1敗とした。最終第5セットを15―9で制し、フルセットの接戦をものにした。ともに優勝を懸けて17日の第3戦に臨む。