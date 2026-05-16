プロボクシング大橋ジムは16日、6月10日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE157」の観戦チケットがチケットぴあなどで販売を開始したことを発表した。同興行のメインイベントでは世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）がプロデビュー戦に臨む。2月に同ジムからプロ転向することを発表した、アマ49戦全勝33RSCの「THEKING」藤木は、59・9キロ契約6回戦でWBOアジア・パ