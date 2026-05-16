メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が節目のヒットをマークしました。高速道路で行き来できるライバルチーム、エンゼルスとのフリーウェーシリーズ。きのうは休養日でリフレッシュした大谷選手は、第3打席でレフトへ大きな当たり。これがメジャー通算200本目のツーベースヒットとなり、慣れ親しんだエンゼルスタジアムで記念の一本が生まれました。すると、続く第4打席ではドジャースの元同僚、K.イエーツ選手との対