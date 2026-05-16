元モーニング娘。後藤真希（40）が16日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。最近ハマっているものを明かした。後藤は、仲良し芸能人が自由に旅する「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、同じ事務所で大の仲良しだという歌手の鈴木亜美（44）と埼玉県・長瀞を訪れた。鈴木から最近ハマっていることを聞かれた後藤は「目印チャームってわかる？ちょっとしたキーホルダーみたいなやつにゴムが付いて