2026年5月15日、中国メディアの北京日報は、FIFA（国際サッカー連盟）が中国市場での放映権獲得に向け、当初の要求額から50％以上引き下げる大幅な譲歩を提案し、中国中央テレビ（CCTV）との最終合意を模索していると報じた。記事は、4年前のワールドカップにおいて、全世界のデジタル・SNSプラットフォームでの視聴時間のうち、中国の視聴者が占める割合が49．8％に達していたと紹介。FIFAのマティアス・グラフストローム事務局長