16日（土）、AVC男子チャンピオンズリーグ（ACL）2026準決勝が行われ、ジェイテクトSTINGS愛知がフーラード・シールジャーン・イラニアン（イラン）と対戦した。 13日（水）から17日（日）にかけてインドネシアのポンティアナックで開催される2026年の男子ACL。アジア各国のチャンピオン8クラブが参加する予定だったものの、2024-25シーズンの大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男