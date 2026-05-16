15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡が、2025-26シーズンのオーダーメイドフォトブックを販売することをクラブ公式サイトで発表した。 今シーズン、クラブオフィシャルカメラマンが撮影した試合写真の中から、好きな写真を自由に選んで作る「オーダーメイドフォトブック」の受注販売が決定した。応援している選手、推している選手、好き