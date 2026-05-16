◇米男子ゴルフ下部ツアーコロニアル・ライフ・チャリティー・クラシック第2日（2026年5月15日サウスカロライナ州ウッドクリーク・クラブ＝7032ヤード、パー70）76位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、4ボギーの70で回り、通算イーブンパーの87位で今季3度目の予選落ちに終わった。59位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は3バーディー、5ボギーの72で回り、1オーバーの104位で予選落ちした。