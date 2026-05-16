DeNAは、23、24日のヤクルト戦で行われる「ポケモンベースボールフェスタ2026」のスペシャルゲストとして、23日に女優の山本美月（34）が来場することを発表した。「ポケモンベースボールフェスタ2026」は、ポケモン誕生30周年を記念したプロ野球12球団との特別企画「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」の一環として開催される。山本は、芸能界屈指のポケモンファンとして知られており、