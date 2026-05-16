TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が16日、キャスターを務める同局系「報道特集」（土曜午後5時半）に生出演。日中関係の緊張、中東情勢の悪化に苦しむ企業の声を代弁した。番組では、トランプ大統領と習近平国家主席の米中首脳会談で、両者の「蜜月ぶり」が演出されたと指摘。一方、「両国トップが接近する一方で、日中関係は冷え込んだ状態が続いている」とした。山本アナは山梨の観光地を取材。団体の中国人観光客がほとんどおら