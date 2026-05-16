仕事を助けてくれるわけじゃない。生産性が上がるわけでもない。でも、なぜかそばに置いておきたくなる。そんな“役に立たないガジェット”が最近じわじわ増えています。今回は、かわいいだけ。癒されるだけ。でも妙に欲しくなる3つのガジェットを紹介します。｢AIガジェットと呼ばないで！ ｣ Image: James Pero / Gizmodo US はじめに紹介するのは、