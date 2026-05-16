●「猫の命を軽視している」という批判の矢面に フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で10日に放送された「はぐれ者とはぐれ猫2 前編 〜命を救う革命の行方〜」。革ジャン姿で傷ついた猫を救う“活動家”阪田泰志さん(41)と、そのもとに集まる“はぐれ者”の仲間たちを追った作品で、17日には「後編 〜革ジャン阪田の結婚〜」が放送される。名古屋で「花の木シェルター」を