【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが5月15日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスのコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「綺麗すぎる」美ウエスト披露◆米澤りあ、ショート丈トップスから美ウエストチラリ米澤は「19歳になりました〜」「この前成人したばっかなのに早すぎ 今年も沢山