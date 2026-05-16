年老いてもまったく威厳を失わない、貫禄たっぷりのボス猫。そんな大物キャラの猫さんを、飼い主のパパさんがおそるおそるツンツンしてみたら……思わず笑ってしまう展開が待っていました。投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「相変わらず元気でなにより」「歳とるほどボスキャラ感増してて草」といった声があふれています。 【動画：年を取って『狂暴な猫』が落ち着いたかと思ったら…パパがツンツンしてみると→笑ってし