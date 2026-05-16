布団に横になる飼い主さんを見て、自分も一緒に寝ようと飛び乗ってきた猫さん。甘えん坊な姿が可愛らしいと、動画は47万回以上も再生され、「飼い主さんは幸せですね」「ご主人のぬくもりを感じてるんだな……」とのコメントが集まっています。 【動画：布団に入ると、『甘えん坊の猫』がやってきて…たまらなく可愛い『悶絶級の行動』】 飼い主さんと一緒に寝たい猫さん YouTubeアカウント「猫のいる生活 Life with Cats