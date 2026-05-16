【モデルプレス＝2026/05/16】元AKB48でタレントの西野未姫が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜ご飯を披露した。【写真】第2子出産の27歳元AKB「薬味がたっぷりで素敵」蕎麦×かき揚げの夜ご飯公開◆西野未姫、夜ご飯公開5月8日に第2子男子を出産した西野は「夜ご飯」とコメントし、写真を投稿。ざるにたっぷりと盛られた蕎麦、カラッと揚がった具だくさんのかき揚げ、わかめ、薬味のネギや大根おろしが並んでいる。