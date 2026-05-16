インテルでの功績と功労者としての存在感かつてイタリア1部のインテルで活躍した日本代表DF長友佑都は、5月15日に発表された北中米ワールドカップ（W杯）メンバーへの選出が大きな反響を呼んでいる。39歳での招集により、自身5度目となるワールドカップへの参加が決定した。イタリア紙「ツットスポルト」は「言葉にできない感情であり、感動的な涙へと変わらざるを得ない」とベテランの偉業を称賛している。同紙は、メンバー発