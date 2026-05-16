自らの仕掛けから劇的勝ち越しPK元日本代表DFが引退会見「勝つことの難しさ」と「息子の成長」日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF岩清水梓が、5月16日の味の素フィールド西が丘でのアルビレックス新潟レディース戦を終え、引退会見に臨んだ。現役引退を表明して迎えた国内ラストゲーム。チームを2-1の勝利へと導く劇的な勝ち越しPKを決めた岩清水選手が、熱い胸の内を語った。多くの報道陣とカメラに囲まれて会見場に現れた