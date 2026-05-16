フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）が最新ショットとともに、公式ウェブサイトを紹介した。１６日に自身のインスタグラムを更新し「Ｍｙｎｅｗｗｅｂｓｉｔｅ」「新しいＷｅｂｓｉｔｅです」とハートマークをつけてＵＲＬも掲載した。カウボーイハットを被って自撮りした様子をアップ。漆黒のアイラインで目力を強調したメイクで、キス顔を披露し、フォロワーは「何と綺麗なカーボーイなら