◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和０―０（ＰＫ９−１０）ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）浦和は０−０で突入したＰＫ戦の末、ＦＣ東京に敗れ、田中達也暫定監督が就任後の初黒星を喫した。１３人目までもつれたＰＫ戦は、お互いのＧＫもキッカーを務めて成功する激闘になったが、最後は２番手として成功し、１３番手で２度目のキッカーを務めた渡辺のシュートが枠を外れて９―１０と敗れた。田中達也暫定監督