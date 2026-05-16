５月１６日の東京１１Ｒ・六社Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２４００メートル）で、１番人気に推されながら１４着と大敗したトリプルコーク（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）はレース中に肺からの鼻出血を発症していたことが判明。レース後、サンデーサラブレッドクラブが発表した。同馬にはＪＲＡから６月１６日までの出走制限がかけられた。