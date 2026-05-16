１１日、中国が建設を支援した国民議会庁舎。（プライア＝新華社記者／謝剣飛）【新華社プライア5月16日】中国と西アフリカ沖の島国カーボベルデは今年、国交樹立50周年を迎えた。中国は国交樹立以来、同国で国民議会庁舎や政府庁舎、国立スタジアム、ポイラオダムなど複数のプロジェクトの建設を支援してきた。１１日、中国が建設を支援した国立スタジアム。（プライア＝新華社記者／謝剣飛）１２日、中国が建設を支援した政府