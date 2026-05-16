北京国際モーターショーに出展した中国の電気自動車（ＥＶ）メーカー、上海蔚来汽車（ＮＩＯ）のブース。（４月２４日撮影、北京＝新華社記者／常能嘉）【新華社北京5月16日】自動車業界団体、中国汽車工業協会が15日に発表した中国の4月の自動車輸出台数は前年同月比74.4％増（前月比3.0％増）の90万1千台、うち乗用車は84.6％増（同6.3％増）の79万6千台、商用車は23.5％増（同16.3％減）の10万6千台となった。新エネルギー車