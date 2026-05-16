ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は最終日、16日の12Rで優勝戦が行われた。1号艇の小池修平（30＝大阪）が、インから押し切って1着。G2以上の特別競走は7回目の優勝戦進出で今回が初優勝。通算では23回目のV。2号艇の井上一輝（32＝大阪）が道中で競り勝って2着。3着には4号艇の湯川浩司（46＝大阪）が入り、上位を大阪支部の3人で独占した。3連単＜1＞＜2＞＜4＞は1040円（1番人気）。