「男子ゴルフ・メジャー第２戦・全米プロ選手権・第２日（１５日、アロニミンクＧＣ＝パー７０）１５位で出たギャリック・ヒゴ（南アフリカ）が７６でスコアを六つ落とし、通算５オーバーで予選通過ラインに１打及ばず決勝ラウンド進出を逃した。ヒゴは初日、午前７時１８分のスタート時間に間に合わず、いきなり２打罰を科せられた。全米プロゴルフ協会（ＰＧＡ）の公式Ｘ（旧ツイッター）は「木曜日にティータイムに数秒遅