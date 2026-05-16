俳優の笠松将が16日、東京・イイノホールでトークイベント『忙しの終着点』を開催した。独立後の活動や仕事論、さらにはプライベートまで、飾らない言葉で語り尽くす内容となり、多くのファンが会場に詰めかけた。【写真】「全部かっこいいじゃん」上裸×タバコの“色気全開”ショットなど写真を多数公開した笠松将チェック柄のジャケットに白パンツ姿で登場した笠松。イベント中は、壇上スクリーンに笠松の発言がリアルタイム