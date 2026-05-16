◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）阪神・佐藤輝がリーグ単独トップとなる11本目の本塁打を放った。「うまく打てたと思います。いい角度で上がってくれた。捉え方は良かった」2―0で迎えた4回先頭の2打席目。広島・森下の外角低めの変化球をバックスクリーン左へ放り込んだ。初回1死二、三塁でも右前打を放ち、勝利打点を両リーグトップの6へ伸ばした。3冠王へひた走る虎の大砲。ヒーローインタビュー