１７日に開催される陸上のセイコー・ゴールデングランプリの前日会見が１６日、会場の東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われた。女子やり投げで２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が出席し、昨年９月の世界選手権東京大会以来の試合に向け「東京国立という舞台にまた帰ってこられたことはすごくうれしい。あの、やり投げの北口が帰ってきたっていうパフォーマンスができるように頑張ります」と力を込めた。