15位でシーズンを終えた昨季とは一転して好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。残り2試合を終えてリーグ3位、すでに来季のCL出場を決めている。そんなユナイテッドに転機が訪れたのは、指揮官の交代だ。クラブはルベン・アモリム前監督の解任を決断し、クラブOBであるマイケル・キャリック氏に監督を任せた。ここからのユナイテッドは順調に勝ち点を積み上げており、その中の変化としてコビー・メイヌーの台頭が挙げら