25-26シーズンのプレミアリーグも最終盤。残り2節となり、優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの一騎打ち。有利なのはミケル・アルテタ監督率いるアーセナル。現在2ポイントでシティをリードしており、残り2試合で勝利すれば、優勝は確実だ。シティは第35節でエヴァートン相手に痛恨のドロー。ここから全勝したとしても、アーセナルが同じく勝利すれば、2ポイントの勝ち点差は縮まらない。第37節ではアーセナルがバーン