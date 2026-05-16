チェルシーの指揮官であるカラム・マクファーレンはキャプテンであるリース・ジェイムズを大絶賛した。チェルシーは今週末マンチェスター・シティとのFAカップ決勝戦を控えている。しかし、チェルシーのチーム状況は良いとはいえず、1月にエンツォ・マレスカ、そして4月にリアム・ロシニアーを解任。現在はカラム・マクファーレンが暫定的に指揮官を務めている。また前節のリヴァプール戦で連敗は止めたものの、リーグ戦では直近7