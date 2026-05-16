「これが敵の車両」と公式も表明アメリカ、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドの4か国が参加した上陸阻止実弾訓練が、フィリピンのパラワン島で実施されました。日本も参加する多国間共同訓練「バリカタン26」での一場面です。標的となったのは遠隔操作のドローン標的ですが、その姿は中国軍の「05式水陸両用戦車」にそっくりです。【中国軍戦車にそっくり!?】これがアメリカ軍が用意した水上標的です（写真）アメ