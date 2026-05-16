徳島の街ぐるみエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の会場に献血バスが来ていました。400ml献血すると『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のポスターをもらえるとのことなので、実施に献血してきました。「献血に興味があるけど流れが分からなくて不安だな〜」と感じている人もこの記事を読んで流れをつかんでください。マチ★アソビvol.30×献血！｜新着ニュース・プレスリリース・イベント｜徳島県赤十