女優・浅田美代子(70)が16日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手のライブを観賞したことを報告した。浅田は「先週の金曜日はフミヤ君のライブに」と切り出し、歌手・藤井フミヤのライブを鑑賞したことを明かした。さらに、藤井と抱き合う仲睦まじいオフショットを公開し、「その後、久しぶりに会った仲間達と食べたり、飲んだり...次の日、大二日酔いダウンやっちまった〜〜いい歳こいてなんて事！！反省だけど楽