サッカー解説者で元東大サッカー部監督の林陵平氏（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。5大会連続でサッカーW杯日本代表に選出された長友佑都（39＝FC東京）との秘蔵ショットを公開した。「誰がなんと言おうとW杯日本代表5大会連続選出は凄すぎるよ。佑都おめでとう！！！」とエールを送った林氏。明大では同期だった2人。若かりしころの貴重な2ショットや大学時代に長友が太鼓をたたく写真などを公開した。ハッシュタ