◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第１日▽法大２―０慶大（１６日・神宮）法大が３投手によるゼロ封リレーで慶大に先勝した。茗渓学園（茨城）の軟式野球部出身の右腕・助川太志投手（４年）が５回２安打無失点の快投でリーグ戦初勝利を挙げた。東大を除く５校において、軟式出身者のリーグ戦勝利投手は極めて異例となった。ゲームセットを前に、涙がこみ上げた。ベンチから声援を送る助川の胸には、入学から今に至るまで