■バレーボール SV.LEAGUE男子 ファイナル第2戦（16日、横浜アリーナ）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突2戦先勝のファイナル第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが同1位のサントリーサンバーズ大阪にセットカウント3ー2（13ー25、25ー23、25ー22、20ー25、15ー9）で勝利し、初優勝へ向け第3戦へ望みを繋いだ。前日の試合ではサン