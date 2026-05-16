シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が15日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。星野は「GEN HOSHINO LAST INTERVIEW」とつづり、今月いっぱいでサービスを終了する自身のメンバーシップサイト「YELLOW MAGAZINE＋」のラストインタビューを報告。最新ショットを披露した。ヒゲを生やした近影にファンからは「髪も髭も伸びてるゲンですね」「お髭だ…！！！」「一瞬誰か分かりませんでした！ダ