ミラノ・コルティナ五輪男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。練習中の転倒で負った大ケガを振り返る一幕があった。今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。この日、ケガの話題になると「中学１年生の頃にアメリカで練習してる時にハーフパイプの一番高い所、リップって所があるんですけど、そこに当たってから平らな所まで落