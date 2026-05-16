◆パ・リーグロッテ２―０オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・佐藤都志也捕手がポケモンパワーで大技“ハイドロポンプ“を決め、勝利に導いた。両軍無得点で迎えた６回１死二、三塁。田嶋の投じた５球目の直球。１４９キロを左前にはじき返す先制の２点適時打を放った。送球間に二塁に滑り込むと両手を突き上げ「食らいついたっていう感じです。真っすぐ来ても何でもいこうとは思ってたんで。ここ（お立ち台）に立