左肩の違和感のため16日の日本ハム戦の先発登板を取りやめた西武・隅田は「前日の練習後にストレッチしていて“ちょっと張ってるな”という感じだった。試合前に“張っている”と言ったんですけど、いつもは試合前に（張りが）でることはないので。僕自身はいけたんですけど（チームに）止められました」と説明した。検査では異常は見つからなかったそうで、西口監督は「無理をさせたくなかった」と大事を取っての措置だったこと